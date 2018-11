Chelsea, Morata: "Mia moglie mi ha convinto a non partire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I consigli della moglie dietro il mancato addio di Alvaro Morata al Chelsea. Ne ha parlato l'attaccante spagnolo a ESPN: "Ho detto a mia moglie e alla mia famiglia che avrei dovuto fare uno o due passi indietro per divertirmi ancora. Ero sotto pressione e a quel punto non ti diverti più. Al quel punto realizzi che o ti fai aiutare da loro o continui a peggiorare. Quest'estate mi sono detto due o tre volte che sarei dovuto andare in una squadra dopo essere felice ancora, senza pressioni. Mia moglie ha sorriso e mi ha detto 'non dire sciocchezze'. Ora mi sto divertendo di nuovo".