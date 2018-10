Chelsea, Morata: "Se Hazard vuole il Real noi possiamo farci poco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eden Hazard è sempre più lontano dal Chelsea: se non a gennaio, il trequartista belga lascerà i Blues a fine stagione. E dopo le sue parole d'amore per il Real Madrid, Alvaro Morata è già pronto a dirgli addio: "Se ha detto chiaramente che sogna di giocare al Real Madrid, significa che è così e c’è poco da fare. Abbiamo tutti quanti sostenuto che non vuole andare via, che vuole rimanere al Chelsea, ma se il Real dovesse arrivare e fare un’offerta non sarebbe certo quello che pensiamo noi a creare un problema”, ha detto l'attaccante spagnolo.