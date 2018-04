Chelsea, Morata si arrabbia per il cambio e poi chiede scusa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è un momento facile per Alvaro Morata. L'attaccante del Chelsea nel corso della sfida contro il Burnley ha fallito una clamorosa occasione da rete e al momento del cambio con Hazard (al 70') ha espresso tutta la sua rabbia dando un calcio a una bottiglietta e gettando a terra le scarpe. La punta si è poi pentita del gesto e ha scritto su twitter: "Voglio scusarmi per la mia reazione dopo la sostituzione, quando le cose non vanno come vorrei e sbaglio mi arrabbio molto con me stesso". Il nervosismo della punta è un ulteriore segnale di un possibile addio a fine stagione?