Chelsea, Morata: "Stagione rovinata da problemi alla spalla: il mio calvario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Marca, l'attaccante del Chelsea Alvaro Morata ha parlato delle difficoltà che ha incontrato in questa stagione: "Mi trovavo in una squadra nuova, tutto era perfetto. Avevamo vinto con l'Atletico, andavamo bene in Premier ma poi tutto cominciò ad andar male. Dovetti andare molte volte in Germania per ricevere un trattamento con punture alla spalla. Mi faceva molto male, ma dovevo tornare a Londra il giorno dopo per allenarmi. Credo di aver sbagliato. Dovevo fermarmi. Ho fatto risonanze a tutti i muscoli del gluteo, alla spalla. Mentre cenavo all'improvviso sentivo un colpo e dovevo fermarmi. Non potevo neanche guidare. Era come il nervo sciatico. Il giorno prima della gara con il West Ham mi dissero che sarei diventato padre. Volevo giocare ma nel riscaldamento non potevo muovermi. Dissi al medico di farmi una puntura perché dovevo giocare. Volevo dedicare un gol a quelli che sarebbero stati i miei figli e da quel momento entrai in una dinamica per la quale non volevo smettere di dimostrare. E tutto andò male", ha rivelato lo spagnolo.