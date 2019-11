© foto di Imago/Image Sport

Dal centro sportivo del Chelsea arrivano alcune parole di Mason Mount, centrocampista del Chelsea, alla vigilia del match contro l'Ajax valido per la quarta giornata per la fase a gironi di Champions League: "Sapevamo che saremmo dovuti andare ad Amsterdam ed essere molto attenti - spiega il giocatore in relazione alla prima sfida contro i lancieri -. Quella vittoria ci ha messo in una posizione di classifica nel girone molto positiva. Per questo sappiamo quanto sia importante la gara di domani. Il rapporto con Lampard? Ha avuto un'enorme influenza su di me e mi sta aiutando nel migliorare sia nel mio gioco offensivo che in quello difensivo".