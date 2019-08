© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata da ricordare per Mason Mount, giovane giocatore del Chelsea in gol al debutto a Stamford Bridge. Il centrocampista classe 1999 ha firmato la rete del vantaggio contro il Leicester e dopo la gara ha detto: "Arrivare dall'Academy ed essere in prima squadra dopo che sono in questo club dall'età di sei anni, è quello che ho sognato. Giocare in casa e segnare: tutto è arrivato subito per me. È stata una gara positiva per me, ma come squadra ci sono cose su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo mantenere una certa intensità per tutti i 90 minuti. Questo gol significa molto per me. Il manager ha riposto tanta fiducia in me e voglio dimostrare di essere in grado di giocare a questi livelli".