Chelsea, Mourinho sceglie il suo undici titolare per la Supercoppa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle pagine del The Sun troviamo riportato l'undici titolare che Jose Mourinho avrebbe scelto per questa sera, qualora fosse ancora in carica come manager del Chelsea. Lo Special One, in controtendenza con le scelte di Lampard nell'esordio in campionato, preferirebbe puntare sull'esperienza piuttosto che sui giovani volti, come si evince anche dalle esclusioni dei vari Mount e Abraham, entrambi titolari nel ko di domenica ad Old Trafford.

L'undici del Chelsea secondo Mourinho (4-4-1-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Alonso; Pedro, Kante, Jorginho, Pulisic; Kovacic; Giroud.

Di seguito la tabella tratta da thesun.co.uk.