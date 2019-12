© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea, in questa sessione di gennaio, muoverà diverse pedine del proprio attacco, secondo Sky Sports UK. Una delle prime opzioni per i Blues, spiega l'emittente, è Moussa Dembele del Lione, profilo che piace non poco dalle parti di Stamford Bridge per le somiglianze con Didier Drogba. In uscita, invece, sia Olivier Giroud che Michy Batshuayi.