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La Giovane Italia
Europa

Chelsea, multa di 6000£ a Ianni per l'esultanza contro Mourinho

30.10.2018 19:53 di Simone Bernabei  Twitter:    articolo letto 3472 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Ianni, assistente di Maurizio Sarri al Chelsea al centro di numerose polemiche dopo l'esultanza sul 2-2 del Chelsea contro lo United, è stato sanzionato dalla FA con una multa di 6000 sterline. Ianni si era reso protagonista di un'esultanza provocatoria davanti alla panchina di José Mourinho dopo il gol di Ross Barkley nei minuti di recupero.
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