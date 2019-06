© foto di Federico Gaetano

E' partito per la Copa America, Willian, in sostituzione di Neymar. E quella del Brasile è l'unica altra casacca che l'ala indosserà al di fuori di quella del Chelsea. Secondo i quotidiani inglesi, infatti, è vicino il rinnovo di contratto con il Chelsea per altri due anni. Inutile l'interesse del Barcellona: Willian non si muove.