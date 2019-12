© foto di Imago/Image Sport

Sirene statunitensi per il Chelsea, rispedite al mittente. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, Todd Boehly, uomo d'affari USA, tra i proprietari dei Los Angeles Dodgers (franchigia californiana di baseball), avrebbe formulato nei mesi scorsi (nello specifico a novembre) un'offerta per acquistare il Chelsea. Rimediando il no di Roman Abramovich, che valuta il club di Stamford Bridge attorno ai 3 miliardi di dollari (2,7 miliardi di euro). Boehly, ex presidente della Guggenheim Partners, è stato accostato anche al Tottenham in tempi recenti.