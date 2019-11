© foto di Insidefoto/Image Sport

Sulle tracce di N'Golo Kanté (28) non c'è soltanto il Real Madrid. Stando a quanto riferito dal Racing Post, infatti, anche il Liverpool avrebbe puntato il centrocampista francese, considerato il pezzo mancante del puzzle quasi perfetto che la proprietà Red ha costruito per Jurgen Klopp. Il Chelsea, però, non sembra essere intenzionato a vendere per ora.