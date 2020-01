Caccia all'attaccante, a maggior ragione se dovesse andar via Oliver Giroud. Il Chelsea ha archiviato ormai il blocco del mercato e in questa sessione invernale potrebbe essere grande protagonista. Stando a quanto riferito da Footmercato, i Blues sono passati all'offensiva per Wilfried Zaha (26) offrendogli un contratto di lunga durata da 200 mila sterline a settimana. L'attaccante del Crystal Palace è ancora deciso a lasciare il suo attuale club, col quale è sotto contratto fino a giugno 2023. E alla luce di quest'ultimo aspetto si prevede che il prezzo sia molto alto.