© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se a gennaio dovesse esser revocato il divieto sul mercato, il Chelsea si muoverà e non poco. Tra entrate ed uscite. Visto che si parla tanto di un addio di Giroud, ci sarebbe già un potenziale sostituto. E gioca in Russia. Si tratta di Fedor Chalov (21), attaccante del CSKA Mosca che interessa ai Blues e per il quale sarà fatto un tentativo nella prossima finestra di mercato.