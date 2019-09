© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Chelsea si respira un ottimismo marcato, anche se ancora moderato, a proposito della possibilità che nella prossima sessione di trasferimenti, quella invernale, venga revocato il blocco del mercato ai danni del club londinese. Lo riferisce l'Express, sottolineando come alcuni dirigenti stiano già prendendo contatti con vari procuratori in vista della finestra di gennaio. La sensazione è che la CAS (Court of Arbitration for Sport) accorci la durata della sanzione, inizialmente prevista per due finestre.