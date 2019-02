© foto di NewsPix/Image Sport

Arrivano le parole di Kepa Arrizabalaga dopo l'episodio di ieri sera in finale di Carabao Cup, quando il portiere del Chelsea si è rifiutato di venire sostituito, mandando su tutte le furie il tecnico Maurizio Sarri: "Ho parlato con lui, penso ci sia stata un'incomprensione. In televisione e attraverso i social media tutti ne stanno parlando ed eccomi a spiegare come sono andate le cose: non era mia intenzione andare contro il tecnico. Volevo solo cercare di dire che stavo bene, lui pensava che non stessi bene. Non volevo disobbidire, ci sono stati due o tre minuti di confusione fino a che i medici sono andati in panchina e hanno spiegato tutto".