Chelsea, Pedro: "Iniziare con un trofeo ti dà la giusta fiducia"

Pedro Rodriguez, attaccante del Chelsea ha analizzato il match di domani contro il Liverpool: "Iniziare la stagione con un trofeo in bacheca ti dà la giusta fiducia per il futuro. Il Liverpool è una squadra solida, con grandi giocatori, molto forte in contropiede. Dovremo leggere bene la partita, restare compatti e sfruttare ogni occasione se vogliamo provare a vincere. Per me sarà la quarta finale di Supercoppa. Domani sarà fondamentale la mentalità: dovremo rimanere compatti e non perdere di intensità".