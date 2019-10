Chelsea, Pedro non trova spazio: può andar via già a gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A fine anno Pedro (32) potrebbe lasciare il Chelsea. L'ex Barcellona sta vivendo uno dei periodi più negativi della sua carriera, visto che Frank Lampard non lo ritiene più imprescindibile. L'ala spagnola non fa più parte dell'undici titolare e, avendo il contratto in scadenza, se le cose non cambieranno a fine stagione andrà via. Anzi, anche a gennaio sarebbe libero di trovarsi un'altra squadra.