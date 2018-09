Chelsea, Pedro: "Sarri come Guardiola: hanno la stessa idea di calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Chelsea Pedro, ha parlato al Daily Mirror dell'arrivo di Maurizio Sarri e dei suoi metodi di allenamento e gestione della partita: "La squadra è più forte della scorsa stagione. Sarri ha un'ottima idea di calcio, vuole attaccare ed avere sempre il controllo. Stiamo correndo molto, ma è diverso rispetto al passato perché lo facciamo sempre in zona offensiva. Con Conte eravamo più compatti in difesa ma quando riprendevamo palla avevamo sempre molto campo davanti a noi. Adesso siamo già in avanti e questo ci permette di essere subito pericolosi. E' un ottimo cambiamento per la squadra. Sarri ha la stessa idea di calcio del Barcellona di Guardiola: sono molto simili e attaccano allo stesso modo. La lotta per il titolo? E' presto per dire che siamo pronti per tornare a vincere, ma la strada è quella giusta".