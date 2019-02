© foto di J.M.Colomo

Dalla Spagna, tramite le colonne di Estadio Deportivo, emerge un nuovo nome per il centrocampo del Chelsea di Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano iberico i Blues avrebbero già mostrato il proprio interesse per Pablo Sarabia del Siviglia in vista dell'estate, anche se l'intenzione del club andaluso è quella di non cederlo come dimostra il rifiuto alla proposta invernale del Dalian Yifang da 35 milioni di euro.