Chelsea, piace il talento del Barcellona Denis Suarez

Un fulmine a ciel sereno. Giampiero Ventura si è dimesso tra lo stupore di squadra e dirigenza del Chievo Verona. Una decisione che salvo colpi di scena pare irrevocabile e che ha spiazzato tutti. E per il futuro la società sta valutando due possibilità: il ritorno di Lorenzo D’Anna...

TMW - Chievo, per il post Ventura si valutano D’Anna e Di Carlo

Milan-Juve, Corriere dello Sport in taglio alto: "Resa dei conti"

Il Mattino: "Napoli, non ti ferma nessuno"

Il Messaggero titola: "La Roma gioca per l'Europa"

La Nuova Ferrara rammaricata: "La SPAL getta via la vittoria"

Corriere di Torino: "Toro, che kappao. In casa non va"

As e le parole di Solari su Bale: "Secondo avviso"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy