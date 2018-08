Chelsea, Piazon verso la Ligue 1. Può andare al neo-promosso Reims

© foto di Imago Sportfotodienst

L'attaccante esterno Lucas Piazon è destinato a lasciare il Chelsea, dopo che già nelle due stagioni scorse ha giocato in prestito al Fulham. Secondo quanto si apprende dal Sun, la destinazione più papabile per il 24enne brasiliano sarebbe il Reims, compagine neo-promossa in Ligue 1.