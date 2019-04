© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente conferenza stampa pre Europa League per Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea ha infatti disertato il consueto appuntamento con i giornalisti prima di Chelsea-Slavia Praga a causa di un piccolo problema di salute. Al suo posto davanti ai microfoni si è presentato il suo vice Gianfranco Zola. Non sembra però in dubbio la presenza in panchina domani per il ritorno dei quarti di finale della ex Coppa UEFA.