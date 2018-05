Chelsea, presentata la nuova maglia per la stagione 2018-2019

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea ha già svelato la maglia per la stagione 2018-2019. Tramite il proprio profilo Twitter il club londinese ha mostrato il kit per il prossimo campionato indossato da Hazard, Kanté e Azpilicueta. La differenza sostanziale rispetto all'anno passato sono alcuni 'tagli' disegnati in orizzontale colorati di bianco e rosso. L'idea è quella di richiamare le maglie del passato e più precisamente, quelle indossate tra gli anni '80 e i '90.