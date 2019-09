Il Chelsea ha presentato oggi la terza maglia per la nuova stagione. La maglia si rifà al look del passato: nero come colore di base, con particolari rossi e bianchi. Un bel tuffo negli anni '90 per iniziare al meglio la nuova avventura insieme a Franck Lampard. Ecco le foto della nuova divisa:

Introducing the new @nikefootball 2019/20 third kit!

Taking inspiration from the 1990s, the shirt features colours from one of the club’s most unforgettable away strips and the Nike Futura logo reflecting iconic kits of the past. #ITSACHELSEATHING

👉 https://t.co/lnBtcXDP8A pic.twitter.com/nq1vzPTEfK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2019