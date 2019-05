© foto di Insidefoto/Image Sport

Maurizio Sarri potrebbe rinunciare a Ruben Loftus-Cheek per la finale di Europa League. Il centrocampista inglese, infatti, ha riportato un infortunio alla caviglia sinistra durante l'amichevole disputata dal Chelsea contro il New England Revolution.

Sarri e Soutghate in ansia - Il 23enne giocatore è subentrato nella ripresa ma ha dovuto lasciare il campo al 69'. Loftus-Cheek ha abbandonato il Gilette Stadium di Boston in stampelle, con uno stivale protettivo sul piede mancino. Un problema grosso per il tecnico toscano, a pochi giorni dalla sfida di Baku contro l'Arsenal, e per Gareth Southgate, che annuncerà tra poco i convocati per la fase finale di Nations League.