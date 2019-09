L'edizione odierna del Mirror si concentra sul futuro del Chelsea. Il club londinese, nell'ultima estate, ha dovuto fare i conti con il blocco del mercato, che gli ha impedito di costruire una squadra competitiva per permettere a Lampard di giocarsi le proprie chance in campionato. Citando alcuni agenti calcistici come fonte, il quotidiano sottolinea come a gennaio ci siano da aspettarsi almeno due colpi di valore da parte del Chelsea.