Chelsea, pronti 35 milioni di euro per il talento del Bayer Henrichs

Il Chelsea guarda in Germania per rafforzare la propria difesa. Come riporta il Sun, i Blues sarebbero infatti pronti a offrire circa 35 milioni di euro al Bayer Leverkusen per Benjamin Henrichs, terzino o centrale classe 1997. Il tedesco ha collezionato finora 27 presenze in questa stagione.