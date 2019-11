In attesa di capire se la FIFA accoglierà il ricorso presentato dal Chelsea contro il blocco al mercato imposto per due sessioni di trasferimento (quella della scorsa estate e quella del prossimo gennaio) dopo la condanna al club londinese per irregolarità nel tesseramento di alcuni giocatori minorenni, gli uomini mercato di Blues si sono attivati per cercare rinforzi da mettere a disposizione di Frank Lampard per la seconda parte di stagione. Stando a quanto riportato dal quotidiano The Sun, ad esempio, il Chelsea sarebbe pronto ad un investimento da circa 170 milioni di euro per tre giocatori: il difensore del Leicester Ben Chilwell e gli attaccanti Wilfried Zaha del Crystan Palace e Timo Werner del Lipsia.

Gli altri obiettivi - Questi tre, però, non sono gli unici giocatori nel mirino dei Blus. Il Daily Mail riporta, infatti, di un interesse per Moussa Dembele dell'Olympique Lione, mentre dalle colonne del Sun arrivano informazioni circa la presenza di alcuni emissari del club a seguire le partite di Mounir Chouiar e Bryan Soumare del Dijon.