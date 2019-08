© foto di

Callum Hudson-Odoi è al centro del progetto del Chelsea di Frank Lampard, ma il giocatore ancora non ha ricevuto un’offerta per il rinnovo di contratto. Il tutto dovrebbe risolversi nei prossimi giorni, come riportato dal Daily Mail: stando alle indiscrezioni riportate dal tabloid inglese, i Blues proporranno un contratto di cinque anni per l’esterno inglese.