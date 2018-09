Chelsea, prosegue la disputa giudiziaria con Conte

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Times non c'era nessun accordo tra il Chelsea e Antonio Conte al momento del sollevamento dall'incarico dell'ex ct della Nazionale italiana. Per questo continua la disputa giudiziaria, con l'allenatore che non intende negoziare una cifra inferiore all'ingaggio previsto dall'ultimo anno di contratto con i Blues.