Chelsea, Pulisic: "Contento per essere partito titolare e per la tripletta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 4-2 rifilato al Burnley, il giocatore del Chelsea Christian Pulisic ha detto: "E' la mia prima tripletta professionale, quindi ho quasi dimenticato la palla della gara, per fortuna i miei compagni di squadra mi hanno aiutato! Voglio giocare sempre, aiutare la squadra e avere un impatto in Premier. Non pensavo che sarebbe stato semplicissimo. Ma sono stati in panchina un paio di volte nelle ultime settimane ed è stato belo giocare dall'inizio oggi, è stato un giorno speciale. Ci sono ragazzi giovani nella squadra ma ce ne dimentichiamo quando scendiamo in campo. È una squadra divertente con cui giocare ora e vogliamo solo continuare questa corsa".