Chelsea, Pulisic: "Non ho giocato quanto speravo. Ma non mi arrendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il talento del Chelsea Christian Pulisic non è felice della propria situazione nel club londinese. L'ex Dortmund, come riportato dal The Guardian, ha così commentato il suo scarso utilizzo nella prima parte di stagione: "Chiaramente non ho avuto il minutaggio che avrei sperato. Ma non ho certo intenzione di arrendermi, continuerò a lavorare per migliorare e per guadagnarmi spazio in squadra".