Chelsea, Pulisic non trova spazio: a gennaio valuterà l'addio

Fin qui Christian Pulisic non ha trovato lo spazio che desiderava al Chelsea, club a cui è costato circa 60 milioni di euro. Frankie Lampard lo utilizza molto poco, sebbene sia l'unico colpo del mercato in virtù del blocco, così l'ex Borussia Dortmund sarebbe pronto a chiedere una cessione a gennaio, anche in prestito, per collezionare minuti altrove.