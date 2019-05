© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Borussia Dortmund è ancora in lotta per il titolo, ma Christian Pulisic pensa già al futuro. L'americano ha già firmato il contratto che lo legherà al Chelsea per le prossime stagioni. Un'operazione molto costosa (64 milioni di euro) per un giocatore di grande prospettiva, che a 20 anni ha già le idee chiare.

Sogno Premier - "Non vedo l'ora di cominciare la mia nuova esperienza. Al Chelsea ci sono grandi calciatori, sono entusiasta di poter giocare con Kanté, lo adoro. Mi piace anche la difesa, David Luiz e Rudiger su tutti. Giocare in Premier era uno dei miei più grandi sogni. Cosa devono aspettarsi i tifosi? Cercherò di lavorare per la squadra e darò il massimo per poter vincere le partite", ha dichiarato al canale ufficiale dei Blues.