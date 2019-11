© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-1 rifilato al Watford, il giocatore del Chelsea Christian Pulisic ai microfoni della BBC ha detto: "Sono fiducioso ma il duro lavoro non è finito per me. È molto divertente giocare con questi ragazzi che mi aiutano così tanto. Abbiamo avuto l'opportunità di chiudere la gara ma abbiamo concesso loro un rigore e alla fine ci hanno provato. Il rigore sembrava provenire dal nulla ed è per questo che dovevamo segnare più goal".