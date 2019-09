© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non sta trovando molto spazio nel Chelsea in questo inizio di campionato Christian Pulisic che dopo la vittoria sul Brighton ha detto: "Sì, certo, è molto frustrante, ma continuerò a lavorare duramente perché voglio giocare. Lampard mi ha detto di continuare a lavorare e devo migliorare me stesso in allenamento e cercare di tornare in forma. Qui non sarà facile, non sarà mai facile".