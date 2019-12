Chelsea, retroscena su Terry: mai preso in considerazione da Lampard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

John Terry non è mai stato nei piani di mister Lampard. Come riporta il Birmingham Mail, il tecnico del Chelsea avrebbe confessato infatti di non aver mai pensato al suo ex compagno di squadra per il suo staff tecnico sulla panchina dei Blues. Terry oggi collabora con Dean Smith alla guida dell'Aston Villa, diciassettesimo in classifica in Premier.