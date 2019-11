© foto di Federico Gaetano

Willian (31) è uno dei calciatori in scadenza attenzionati anche dalla Juventus, ma adesso il Chelsea sta cominciando a muoversi per convincerlo a rinnovare il contratto. Come riportato dal London Evening Standard, Frank Lampard ha espressamente chiesto alla società di accelerare i tempi e chiudere per il prolungamento prima del mese di gennaio, quando si aprirà una finestra di mercato rischiosa.