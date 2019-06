Chelsea, ricorso al CAS. Ma il verdetto può arrivare dopo fine mercato

© foto di Imago/Image Sport

Prima il Manchester City, ora il Chelsea. Il CAS (Court of Arbitration for Sport) ha appena confermato che anche i Blues hanno fatto ricorso contro il blocco delle operazioni in entrata per le prossime due sessioni di mercato. La decisione potrebbe però slittare, secondo quanto riportato dalla stessa Corte con una lettera ufficiale, fin dopo l'8 agosto, data di chiusura del calciomercato 2019 in Premier League. Una tempistica che, a prescindere dall'esito del ricorso, spingerebbe dunque il Chelsea a lavorare solamente in uscita almeno per quest'estate. E avrebbe dirette conseguenze, tra le altre cose, anche sul futuro di Gonzalo Higuain.