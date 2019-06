Chelsea, rifiutate due offerte Real per Hazard ma l'addio è vicino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da HLN in Belgio, il Chelsea avrebbe già rifiutato due proposte superiori ai 100 milioni di euro per l'acquisto di Eden Hazard. Il giocatore ha già l'accordo totale con i Blancos e attende solo che i Blues diano il via libera al suo addio. Il quotidiano belga riporta comunque che l'affare è in dirittura e che il ritardo è dovuto solo alla volontà da parte degli inglesi di provare ad alzare la valutazione del fantasista.