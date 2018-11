Chelsea, rinnovo e fascia da capitano per allontanare Hazard dal Real

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Chelsea si prepara a blindare Eden Hazard. Come riporta il Telegraph, infatti, i Blues vorrebbero approfittare dei tanti punti interrogativi di casa Real Madrid per convincere il fantasista belga a firmare un rinnovo pluriennale e rinunciare, almeno per ora, a realizzare il suo sogno di giocare al Bernabéu. Sul piatto, un importante adeguamento salariale e pure la fascia da capitano.