Chelsea, Rudiger: "Brutta stagione ma chiusa con un trofeo. Sono felice"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria della FA Cup contro il Manchester United, il difensore del Chelsea Tony Rudiger ha detto: "È importante aver alzato il trofeo, soprattutto dopo non aver giocato una buona stagione. Il Chelsea pensa solo a vincere, anche se abbiamo avuto una brutta stagione, abbiamo comunque vinto un trofeo, soprattutto per me, questa è la mia prima stagione e ho vinto un trofeo, sono molto felice".