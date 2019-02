© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 4-0 subito in casa del Bournemouth, Anthony Rudiger ha puntato il dito contro il Chelsea: "Tutti devono vergognarsi di quello che è successo nell'ultima partita. Ognuno ha bisogno di riflettere molto profondamente su questo perché è possibile vincere, perdere o pareggiare, ma è il modo è anche importante. Abbiamo giocato meglio in questa stagione e questo è ciò che fa male, non abbiamo davvero provato a cambiare questo risultato, questo non va bene".