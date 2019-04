Chelsea, Sarri: "Abbiamo cambiato tanto. Giroud? Sta facendo bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Slavia Praga. "Abbiamo cambiato quasi tutto rispetto all'ultima partita, se dobbiamo giocare ogni 72 ore è obbligatorio cambiare. Giroud? E' stato molto importante in questa competizione, sta facendo molto bene in questo periodo. Sarà importante averlo in campo".