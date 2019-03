Chelsea, Sarri ammette: "Preferirei affrontare il Napoli solo in finale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Durante la conferenza stampa dopo la sfida contro la Dinamo Kiev, Maurizio Sarri si è soffermato anche sulla possibilità di affrontare il Napoli nel prosieguo della competizione: "Preferirei affrontarli in finale. Prima di tutto, perché significherebbe che siamo in finale e sarei contento di questo, e secondo significherebbe che anche il Napoli sarebbe in finale, sarei felice anche per questo. Conoscete molto bene il mio rapporto con la città di Napoli, le persone, per me sarebbe molto difficile affrontarli", le parole del tecnico del Chelsea come riporta Tuttonapoli.net.