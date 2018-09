Chelsea, Sarri: "Buon punto, ora testa al Liverpool"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, manager del Chelsea, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il West Ham (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dall'account ufficiale dei Blues: "Il West Ham è una buonissima squadra, ma noi avremmo potuto fare qualcosa in più. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, abbiamo conquistato un buon punto. Rudiger? Non credo sia qualcosa di grave, penso che tornerà a disposizione tra pochi giorni. Ora dobbiamo giocare contro una squadra difficile come il Liverpool. Sarà una sfida spettacolare, ma difficile".