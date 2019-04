© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri prova ad allontanare le critiche. Il tecnico del Chelsea, alla vigilia della gara di Premier contro il Brighton, ha detto in conferenza stampa: "Non sono felice del momento, ovviamente. Riesco a capire la frustrazione dei nostri tifosi, secondo me non stiamo facendo così male. In questa stagione abbiamo vinto 33 gare, credo che in Inghilterra solo il Manchester City abbia fatto meglio". In Premier, finora, i blues hanno trionfato in 18 occasioni mentre le altre quindici vittorie sono arrivate nelle varie coppe.