Chelsea, Sarri: "City migliore squadra d'Europa, lotterà con i Reds per il titolo"

Maurizio Sarri non crede alla Premier League. Il tecnico del Chelsea infatti ritiene la lotta al titolo una sfida tra Liverpool e Manchester City: "Penso che saremo in grado di lottare per la top 4 in questa stagione. Non di più secondo me ... Possiamo vincere qualcosa di certo, ma in Premier League la lotta è tra Liverpool e Manchester City. Conoscete la mia opinione molto bene. Al momento, il Manchester City è la migliore squadra in Europa".