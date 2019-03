© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha commentato così la vittoria per 2-1 contro il Cardiff: "La stagione è lunga, è impensabile che tutti possano giocare tutte le partite, Hazard e Kanté compresi. Ecco perché ho preferito lasciarli inizialmente in panchina. Tra noi, Liverpool e Manchester City ci sono evidenti differenze, ma noi combattiamo e proviamo a migliorarci, dobbiamo continuare a lavorare. Sono comunque molto contento per la vittoria odierna, sono tre punti importanti per noi. Futuro? Voglio restare. Quando sono arrivato c'erano 30 punti di differenza tra il Chelsea e il City, voglio migliorare il mio lavoro".